Синтаксический разбор предложения: Бобы имеют стебель высотой до ста семидесяти ??антиметров(где сказуемые,подлежащие и т.д)
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Бобы имеют стебель высотой до ста семидесяти ??антиметров(где сказуемые,подлежащие и т.д)
Ответ(ы):
Гость:
Бобы подлежащее выражено сущ. Одной чертой Имеют сказуемое - двумя чертами выражено глагол. Стебель- дополнение подчеркивает пунктиром, выраж. Сущ. Высота до ста см это определение волнистой линией
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