Синтаксический разбор предложения: Бобы имеют стебель высотой до ста семидесяти ??антиметров(где сказуемые,подлежащие и т.д)

Гость: Гость:

Бобы подлежащее выражено сущ. Одной чертой Имеют сказуемое - двумя чертами выражено глагол. Стебель- дополнение подчеркивает пунктиром, выраж. Сущ. Высота до ста см это определение волнистой линией