Тепловая машина с кпд равным 25 процентов за 1 цикл работы получает от нагревателя 80 джоулей чему равна полезной работой совершаемой машиной

Физика

Тепловая машина с кпд равным 25 процентов за 1 цикл работы получает от нагревателя 80 джоулей чему равна полезной работой совершаемой машиной

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