Расставьте коэффициенты в реакции ОВР, укажите тип реакции: C+H2SO4+K2Cr2O7=CO2+Cr2(SO4)3+k2SO4+H2O; H2S+HMnO4=S+MnO2+H2O.
Химия
Расставьте коэффициенты в реакции ОВР, укажите тип реакции: C+H2SO4+K2Cr2O7=CO2+Cr2(SO4)3+k2SO4+H2O; H2S+HMnO4=S+MnO2+H2O.
Ответ(ы):
Гость:
1) C⁰+H₂SO₄+K₂Cr₂⁺⁶O₇=C⁺⁴O₂+Cr₂⁺³(SO₄)₃+K₂SO₄+H₂O C ⁰ -4e⁻ ---> C⁺⁴ |3 Cr ⁺⁶ +3e⁻ ---> Cr⁺³ |4 3C+8H₂SO₄+2K₂Cr₂O₇=3CO₂+2Cr₂(SO₄)₃+2K₂SO₄+8H₂O Тип реакции ОВР: межмолекулярный 2) H₂S⁻²+HMn⁺⁷O₄=S⁰+Mn⁺⁴O₂+H₂O S ⁻² -2e⁻ ---> S⁰ |3 Mn⁺⁷ +3e⁻ ---> Mn⁺⁴ |2 3H ₂S+2HMnO ₄=3S+2MnO ₂+4H ₂O Тип реакции ОВР: межмолекулярный
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