Как правильно составить предложение: " Осинка мерзнет на ветру" или "Осинка зябнет на ветру"?
Русский язык
Как правильно составить предложение: " Осинка мерзнет на ветру" или "Осинка зябнет на ветру"?
Ответ(ы):
Гость:
"осинка зябнет на вет" :)
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