Срочно сейчас надо ответьте дам 5 баллов

Биология
Срочно сейчас надо ответьте дам 5 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У земноводных( в отличии от рыб)  есть слюнные железы, клоака (расширение задней кишки), в которую впадают протоки почек и половых желез
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