Срочно сейчас надо ответьте дам 5 баллов
Биология
Срочно сейчас надо ответьте дам 5 баллов
Ответ(ы):
Гость:
У земноводных( в отличии от рыб) есть слюнные железы, клоака (расширение задней кишки), в которую впадают протоки почек и половых желез
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Верблюд может отложить в горбу жир который используется за тема при недостатке корма Масса этого верблюда достигает 20% массы верблюда кокое максим...
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Бобы имеют стебель высотой до ста семидесяти ??антиметров(где сказуемые,подлежащие и т.д)
Математика
Русский язык
ОЧЕЕЕЕНЬ НАДО! Подставьте буквы и напишите ПРОВЕРОЧНЫЕ слова. разоч...ровать, исс...кать, распор...диться, возр...дить, изм...нить; скр...пить...