Почему гоголь самый загадочный писатель?

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Гоголь - самый загадочный русский писатель, это уж точно! Всё творчество Николая Васильевича Гоголя пронизано мистикой и тайнами. Бытует множество мифов и легенд и о жизни писателя, а его смерть и погребение вообще охвачены фантастическими слухами. Говорили, что якобы Гоголь не умер, а впал в летаргический сон, и его похоронили заживо. В произведениях Н. В. Гоголя в мир людей проникают в основном зловредные сущности, да еще действуют их пособники — злые колдуны и ведьмы. Лишь изредка людям встречаются доброжелательные существа из иного мира. И все же в произведениях писателя злобных выходцев из иного мира куда больше, чем добрых. Возможно, в подобном «распределении сил» отразилось настороженное отношение людей к загадочному миру, соприкосновение с которым может привести к непредсказуемым последствиям. Интерес Гоголя к мистике несомненен: писатель неоднократно разрабатывал сюжеты, в которых значительное место отведено нечистой силе и ее помощникам. Гоголь показал и различные результаты от столкновения человека со сверхъестественными силами — от вполне безвредной шутки до страшной трагедии, при этом подчеркнув и роль человеческого фактора в деятельности выходцев из иного мира. Примеры: «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть» , «Пропавшая грамота» , «Ночь перед Рождеством» ,