В 1 классе 18 человек, а во втором классе на 8 человек меньше. сколько всего человек в двух классах вместе?

Математика
В 1 классе 18 человек, а во втором классе на 8 человек меньше. сколько всего человек в двух классах вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18-8=10 чел во втором классе 18+10=28 чел в двух
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