В 1 классе 18 человек, а во втором классе на 8 человек меньше. сколько всего человек в двух классах вместе?

Математика

В 1 классе 18 человек, а во втором классе на 8 человек меньше. сколько всего человек в двух классах вместе?

Автор: Гость