63. Слова:ужас,атлас,атлас ударение на вторую а,ананас,минус,парус,трус,укус.
Математика
63. Слова:ужас,атлас,атлас ударение на вторую а,ананас,минус,парус,трус,укус.
Ответ(ы):
Гость:
Ананас-на 3 минус-1 парус-1 трус-1 укус-2
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