Запишите к данным прилагательным антонимы. Слабая команда - ... звено,древняя книга - ... здание,жёсткое кресло - ... ткань. передняя лапка
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Запишите к данным прилагательным антонимы. Слабая команда - ... звено,древняя книга - ... здание,жёсткое кресло - ... ткань. передняя лапка
Ответ(ы):
Гость:
Слабая команда- сильное звено древняя книга- современное здание жесткое кресло- мягкая ткань передняя лапка- задняя лапка
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