Сложите дроби 9/16 и 50/100 Внимание! Тут нету опечатки За рание спасибо
Математика
Сложите дроби 9/16 и 50/100 Внимание! Тут нету опечатки За рание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
50/100 сократить сначала надо , потом все получится 17/16 ( ибо 9?16+ 1/2 ;ОЗ 16)
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