Как называется программа загружающая операционную систему в память компютера
Информатика
Как называется программа загружающая операционную систему в память компютера
Ответ(ы):
Гость:
BIOS (Basic Input/Output System). Эта программа не обладает всей функциональностью операционной системы, но её достаточно для того, чтобы загрузить другую программу, которая будет загружать операционную систему.
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