Спящая царевна описание 5 героев

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Спящая царевна описание 5 героев
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Автор: Гость
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Гость:
Начинается поэтический рассказ со знакомства читателя с царем Матвеем и его женой, царицей. Прожили они вместе много лет, все было прекрасно, но одно омрачало их союз - не было в семье детей. И вот однажды пошла грустная царица к ручью, села на его зеленые берега и принялась горько плакать. Но слезы ее не остались безответными, молодую женщину пожалел рак и приполз к ней. Он сказал, чтобы та не печалилась, в эту ночь она забеременеет, а через положенное время родит дочь. На такую прекрасную весть ответила царица благодарностью, но тот уже исчез. Оказывается, рак был пророком, и его предсказания сбылись. Вот на такой позитивной ноте начинается сказка, а соответственно и ее краткое содержание. «Спящая царевна» (Жуковский В. А.) продолжается радостным событием – у знатных особ родилась прекрасная малютка. Дальнейшее повествование у двух великих поэтов - Пушкина и Жуковского - разнится. В первом случае мать умерла при родах, во втором – нет. Василий Андреевич рассказывает, что счастливые родители решили позвать на пир волшебниц. Об этом прямо сейчас поведает краткое содержание. «Спящая царевна» (Жуковский В. А.) - прекрасное произведение, которое будет интересно не только детям, но и взрослым. Итак, малютка была так прекрасна, что даже сложно описать, насколько. И вот в честь рождения красавицы к ней прибыли чародейки. - Читайте подробнее на FB.ru:  http://fb.ru/article/158818/spyaschaya-tsarevna-analiz-glavnyie-geroi-i-kratkoe-soderjanie-spyaschay...
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