Сравнить 2 сказки Иван Быкович и Чудо Юдо и Иван крестьянский сын и чудо Юдо! В чем отличие и сходство! Помогите пожалуйста дочери задали по литературе незнаем как ответить!спасибо за ранее

Литература
Сравнить 2 сказки Иван Быкович и Чудо Юдо и Иван крестьянский сын и чудо Юдо! В чем отличие и сходство! Помогите пожалуйста дочери задали по литературе незнаем как ответить!спасибо за ранее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То што там обе сказки они обе о людях и потом што добро и зло боролись между собой и как обычно добро победило
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