Сравнить 2 сказки Иван Быкович и Чудо Юдо и Иван крестьянский сын и чудо Юдо! В чем отличие и сходство! Помогите пожалуйста дочери задали по литературе незнаем как ответить!спасибо за ранее
Литература
Сравнить 2 сказки Иван Быкович и Чудо Юдо и Иван крестьянский сын и чудо Юдо! В чем отличие и сходство! Помогите пожалуйста дочери задали по литературе незнаем как ответить!спасибо за ранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То што там обе сказки они обе о людях и потом што добро и зло боролись между собой и как обычно добро победило
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО СРОЧНО!!!!!! What is tourist choice to express the same ideas in English? 1)Они всегда жили в этом городе.2)Они всегда покупают обратные...
Русский язык
Русский язык
Английский язык
Математика