Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро с Юлией к вылету рябчик из села на пеньке на елке пристроилась ста йка снегирей заботились люди о лесных обитателях для оленей и косуль набери в кор...

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Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро с Юлией к вылету рябчик из села на пеньке на елке пристроилась ста йка снегирей заботились люди о лесных обитателях для оленей и косуль набери в кормушке сны про зайчиков развеселить

Автор: Гость