Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро с Юлией к вылету рябчик из села на пеньке на елке пристроилась ста йка снегирей заботились люди о лесных обитателях для оленей и косуль набери в кор...

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Списать и подчеркнуть все звонкие согласные звуки тихим выдалось морозное утро с Юлией к вылету рябчик из села на пеньке на елке пристроилась ста йка снегирей заботились люди о лесных обитателях для оленей и косуль набери в кормушке сны про зайчиков развеселить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большие буквы в словах-как подчеркнутые согласные звуки тихим ВыДалось мороЗное утро, с Юлией, к Вылету рябчиков, иЗ села, на пеньке, на елке, пристроилась стайка снеГирей, Заботились люДи о лесных оБитателях, Для оленей и косуль наБери В кормушке, сны про Зайчиков, раЗВеселить.
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