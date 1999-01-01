Спиши раскрывая скобки. У каких слов имен существительных ты отметишь окончания. ??лушал передачу по радио. Она была в новом пальто

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Спиши раскрывая скобки. У каких слов имен существительных ты отметишь окончания. ??лушал передачу по радио. Она была в новом пальто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушал передачу по радио(окончание нулевое)Она была в новом пальто(окончание нулевое)
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