Спиши раскрывая скобки. У каких слов имен существительных ты отметишь окончания. ??лушал передачу по радио. Она была в новом пальто

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Спиши раскрывая скобки. У каких слов имен существительных ты отметишь окончания. ??лушал передачу по радио. Она была в новом пальто

Автор: Гость