Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ
Русский язык
Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торт - торты, в рот (1 слог), гребцов - грёб, нож (1 слог), карандаш - словарное слово, утюг - словарное слово, шкаф (1 слог), рукав - руки, пруд - пруды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие уроки можно извлечь из сказки А. Погорельского "Чёрная курица, или подземные жители" Помогите пожалуйста ...
Английский язык
Математика
Русский язык