Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ

Русский язык

Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ

Автор: Гость