Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ

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Спиши слова пиши сначала Проверочное потом проверяемое слово торт в рот гребцов нож карандаш утюг? Шкаф рукав прут .ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торт - торты, в рот (1 слог), гребцов - грёб, нож (1 слог), карандаш - словарное слово, утюг - словарное слово, шкаф (1 слог), рукав - руки, пруд - пруды
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