Спиши слова ,разделив их на слоги для переноса ,подчеркни слова с разделительным Ь. ОГОНЬ ОГОНЬКИ ОКУНЬКИ ДЕРЕВЬЯ ПЕНЬКИ ПЕНЬ СОЛОВЬИ СЕЛЬСКИЙ ДЕНЬКИ ПОЛОСОНЬКИ ПОЛЕНЬЯ
Русский язык
Спиши слова ,разделив их на слоги для переноса ,подчеркни слова с разделительным Ь. ОГОНЬ ОГОНЬКИ ОКУНЬКИ ДЕРЕВЬЯ ПЕНЬКИ ПЕНЬ СОЛОВЬИ СЕЛЬСКИЙ ДЕНЬКИ ПОЛОСОНЬКИ ПОЛЕНЬЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь(не переносится),огонь-ки,окунь-ки,де-ревья,пень-ки,пень(не переносится),со-ловьи,сельс-кий,день-ки,по-лосоньки,поло-соньки,полосонь-ки,по-ленья.
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