Спиши слова ,разделив их на слоги для переноса ,подчеркни слова с разделительным Ь. ОГОНЬ ОГОНЬКИ ОКУНЬКИ ДЕРЕВЬЯ ПЕНЬКИ ПЕНЬ СОЛОВЬИ СЕЛЬСКИЙ ДЕНЬКИ ПОЛОСОНЬКИ ПОЛЕНЬЯ

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Спиши слова ,разделив их на слоги для переноса ,подчеркни слова с разделительным Ь. ОГОНЬ ОГОНЬКИ ОКУНЬКИ ДЕРЕВЬЯ ПЕНЬКИ ПЕНЬ СОЛОВЬИ СЕЛЬСКИЙ ДЕНЬКИ ПОЛОСОНЬКИ ПОЛЕНЬЯ

Автор: Гость