Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяютс...
Русский язык
Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных Осин и берез.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ударный первый СЛОГ,то: Пятна-2 слога.Первый слог ударный.Одинаковые звуки-"я"("п"мягкий,а "я"-это "а"),"а".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Допишите термины к данным определениям, перечислив части побега. стержневая час??ь побега________ место прикрепления листа и почки к стеблю____...
Обществознание
Окружающий мир