Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяютс...

Русский язык
Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных Осин и берез.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ударный первый СЛОГ,то:                                                                      Пятна-2 слога.Первый слог ударный.Одинаковые звуки-"я"("п"мягкий,а "я"-это "а"),"а".           
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