Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяютс...

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Спиши текст Найди и запиши слово из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??а и первый звук ударный. Русский лес. особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных Осин и берез.

Автор: Гость