Спиши вставляя безударные гласные . в скобках напиши проверочные слова . с горы ти??ла река. была она веселая,говорливая. решили люди приучить речку к работе. ведь она может помочь землю пихать,поля поливать, бревна полить и зе...

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Спиши вставляя безударные гласные . в скобках напиши проверочные слова . с горы ти??ла река. была она веселая,говорливая. решили люди приучить речку к работе. ведь она может помочь землю пихать,поля поливать, бревна полить и зерно молоть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С горы текла (потёк) река. Была она веселая(весело), говорливая(договор). Решили люди приучит речку к работе. Ведь она может помочь землю пихать, поливать(полив), бревна палить и зерно молоть.
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