Спиши вставляя безударные гласные . в скобках напиши проверочные слова . с горы ти??ла река. была она веселая,говорливая. решили люди приучить речку к работе. ведь она может помочь землю пихать,поля поливать, бревна полить и зе...

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Спиши вставляя безударные гласные . в скобках напиши проверочные слова . с горы ти??ла река. была она веселая,говорливая. решили люди приучить речку к работе. ведь она может помочь землю пихать,поля поливать, бревна полить и зерно молоть

Автор: Гость