Спишите пару слов. Сравните их. Выделите морфемы, в которых происходит чередовани?? гласных с нулем звука.

Гость: Гость:

Ров (корень (∩) РОВ) - рвы (корень (∩) РВ): чередование в корне пень-пня (корень(∩) ПЕНЬ) -пня (корень(∩) ПН): чередование в корне день (корень (∩) ДЕНЬ) -дня (корень (∩) ДН): чередование в корне огонь (корень (∩) ОГОНЬ)-огни (корень (∩) ОГН):чередование в корне земельный (корень (∩) ЗЕМЕЛЬ)-земля (корень (∩) ЗЕМЛ): чередования в корне шнурок-шнурки (суффикс ∧ ОК) - шнурки (суффикс ∧ К): чередование в суффиксе дружок (суффикс ∧ ОК) - дружки (суффикс ∧ К): чередование в суффиксе подогнуть (приставка ¬ подо) -подгибать (приставка ¬ под): чередование в приставке. подобрать (приставка ¬ подо, корень БР) -подбирать (приставка ¬ под, корень БИР): чередование в приставке и корне подостлать (приставка ¬ подо, корень СТЛ) - подстелить (приставка ¬ под, СТЕЛ): чередование в приставке и корне.