Помогите с задание изменится ли давление на дно сосуда если в воду опустить палец и не надо писать только да, а расписать спасибо

Физика
Помогите с задание изменится ли давление на дно сосуда если в воду опустить палец и не надо писать только да, а расписать спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Потому что изменится только объем.
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