Помогите с задание изменится ли давление на дно сосуда если в воду опустить палец и не надо писать только да, а расписать спасибо

Физика

Помогите с задание изменится ли давление на дно сосуда если в воду опустить палец и не надо писать только да, а расписать спасибо

Автор: Гость