Студент Забелин, перечисляя виды юридических фактов, сказал, что к ним относятся правомерные и неправомерные события, а также действия, не зависящие от воли сторон. Подскажите ему правильный ответ.
Обществознание
Студент Забелин, перечисляя виды юридических фактов, сказал, что к ним относятся правомерные и неправомерные события, а также действия, не зависящие от воли сторон. Подскажите ему правильный ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Студент ошибся, так как юридическим фактом считаются обстоятельства, которые произошли по воле человека и влекут за собой юридические последствия, а юридические события - произошли без участия человека
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