Студент Забелин, перечисляя виды юридических фактов, сказал, что к ним относятся правомерные и неправомерные события, а также действия, не зависящие от воли сторон. Подскажите ему правильный ответ.

Обществознание

Студент Забелин, перечисляя виды юридических фактов, сказал, что к ним относятся правомерные и неправомерные события, а также действия, не зависящие от воли сторон. Подскажите ему правильный ответ.

Автор: Гость