Cos^2x-sin^2x-2√3sinxcosx=1. Помогите решить)))пожалуйста
Математика
Cos^2x-sin^2x-2√3sinxcosx=1. Помогите решить)))пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Cos^2x-sin^2x-2√3sinxcosx=sin^2x+cos^2x -2sin^2x-2√3sinxcosx=0 | : на 2sin^2x -1-√3ctgx=0 -√3ctgx=1 √3ctgx=-1 ctgx=-1/√3 ctgx=-√3/3 x=-Π/3+Πn, n€Z
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