13 целых 4/9 - 2 целых 8/9
Математика
13 целых 4/9 - 2 целых 8/9
Ответ(ы):
Гость:
13 4/9-2 8/9=11 4/9-8/9=11 4-8/9=11 -4/9=95/9=10 5/9
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