Помогите пожалуйста решить задачу: У мастера было стекло длиной 65 см,шириной 76 см.Он должен был вырезать фигуру прямоугольной формы длиной 52 см и шириной 37 см.Определи площадь оставшейся части.Прошу помогите но очень надо ...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу: У мастера было стекло длиной 65 см,шириной 76 см.Он должен был вырезать фигуру прямоугольной формы длиной 52 см и шириной 37 см.Определи площадь оставшейся части.Прошу помогите но очень надо "УСЛОВИЕ"!
Ответ(ы):
Гость:
65 × 76 = 4940 см² — площадь стекла 52 × 37 = 1924 см² площадь вырезанной фигуры 4940 — 1924 = 3016 см² — площадь оставшейся части
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