Помогите пожалуйста решить задачу: У мастера было стекло длиной 65 см,шириной 76 см.Он должен был вырезать фигуру прямоугольной формы длиной 52 см и шириной 37 см.Определи площадь оставшейся части.Прошу помогите но очень надо ...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу: У мастера было стекло длиной 65 см,шириной 76 см.Он должен был вырезать фигуру прямоугольной формы длиной 52 см и шириной 37 см.Определи площадь оставшейся части.Прошу помогите но очень надо "УСЛОВИЕ"!

Автор: Гость