Спишите предложения, расставив знаки препинания. Постройте схему к каждому предл??жению. Из каждого предложения выпишите словосочетания. Красноватые волны и бились о скалы и перескакивали через камень и крутились и били коня. ...

Русский язык

Спишите предложения, расставив знаки препинания. Постройте схему к каждому предл??жению. Из каждого предложения выпишите словосочетания. Красноватые волны и бились о скалы и перескакивали через камень и крутились и били коня. В саду хрустнула ветка а в роще снова загукала выпь. Ветер подхватывает лёгкие липкие паутинки и паучки летят по воздуху на кончике паутинок. В Россию приглашаются талантливые архитекторы скульпторы живописцы. Перед нами была лужайка с высокой травой с белыми медуницами с иван-чаем с лиловыми колокольчиками.

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