Спишите предложения, расставив знаки препинания. Постройте схему к каждому предл??жению. Из каждого предложения выпишите словосочетания. Красноватые волны и бились о скалы и перескакивали через камень и крутились и били коня. ...
Русский язык
Спишите предложения, расставив знаки препинания. Постройте схему к каждому предл??жению. Из каждого предложения выпишите словосочетания. Красноватые волны и бились о скалы и перескакивали через камень и крутились и били коня. В саду хрустнула ветка а в роще снова загукала выпь. Ветер подхватывает лёгкие липкие паутинки и паучки летят по воздуху на кончике паутинок. В Россию приглашаются талантливые архитекторы скульпторы живописцы. Перед нами была лужайка с высокой травой с белыми медуницами с иван-чаем с лиловыми колокольчиками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это очень легко. подумайте сами и у вас все получится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Я чайник- ворчун, хлопотун, сумасброд, Я всем напоказ выставляю живот, Я чай кип??чу, клокочу и кричу: - Эй, люди, я с вами попить чай хочу...
Русский язык