Спишите раскрывая скобки перевязать(оба,обе ) пальца.сломать (оба ,обе )руки .Лечит?? (оба ,обе) зуба .Держать (оба ,обе) руками .Держаться за (оба ,обе)конца .Гордится (обо ,обе)братьями. скучать (оба обе)подругах
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Спишите раскрывая скобки перевязать(оба,обе ) пальца.сломать (оба ,обе )руки .Лечит?? (оба ,обе) зуба .Держать (оба ,обе) руками .Держаться за (оба ,обе)конца .Гордится (обо ,обе)братьями. скучать (оба обе)подругах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевязать оба пальца,сломать обе руки,лечить оба зуба,......,держаться за оба конца.
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