Спишите раскрывая скобки перевязать(оба,обе ) пальца.сломать (оба ,обе )руки .Лечит?? (оба ,обе) зуба .Держать (оба ,обе) руками .Держаться за (оба ,обе)конца .Гордится (обо ,обе)братьями. скучать (оба обе)подругах

Русский язык

Спишите раскрывая скобки перевязать(оба,обе ) пальца.сломать (оба ,обе )руки .Лечит?? (оба ,обе) зуба .Держать (оба ,обе) руками .Держаться за (оба ,обе)конца .Гордится (обо ,обе)братьями. скучать (оба обе)подругах

Автор: Гость