Спишите раставляя пропущенные орфограмы и знаки препинания. подчеркние нраммати??еские основы, выделите союзы. посмотрите кк распоожены части сложных предложений и запишите их номера в тобблицу. найдите два разеологизма когда...

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Спишите раставляя пропущенные орфограмы и знаки препинания. подчеркние нраммати??еские основы, выделите союзы. посмотрите кк распоожены части сложных предложений и запишите их номера в тобблицу. найдите два разеологизма когда я ложился спать то сложил все свои подарки возле своей кровати на стул

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