Спишите раставляя пропущенные орфограмы и знаки препинания. подчеркние нраммати??еские основы, выделите союзы. посмотрите кк распоожены части сложных предложений и запишите их номера в тобблицу. найдите два разеологизма когда...

Русский язык
Спишите раставляя пропущенные орфограмы и знаки препинания. подчеркние нраммати??еские основы, выделите союзы. посмотрите кк распоожены части сложных предложений и запишите их номера в тобблицу. найдите два разеологизма когда я ложился спать то сложил все свои подарки возле своей кровати на стул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я ложился спать, то сложил все свои подарки возле своей кровати на стул
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