Спишите текст, вставляя пропущенные слова и буквы. Почему писатели широко пользуются прилагательными? Какую роль играют прилагательные в тексте? Озаглавьте текст. В лесной овраг вл...вается Вертушинка, вертится, бежит среди .....

Русский язык

Спишите текст, вставляя пропущенные слова и буквы. Почему писатели широко пользуются прилагательными? Какую роль играют прилагательные в тексте? Озаглавьте текст. В лесной овраг вл...вается Вертушинка, вертится, бежит среди ... берегов. Многое можно увидеть здесь. Вот на упавш...м листик ... осины неведомо куда пут...шествует ... шмель. Быстрое т...чение ручья несёт ... путешественника среди множества препятствий. С куста на куст перекинув над ручьём свою ... п...утинку охотник-паук. Мелкая рыбёшка ра...звится в ... воде неглубоких затонов. Слова - для справок: высокие, крутые, желтобрюхий, мохнатый, серебристая, холодная, прозрачная.

Автор: Гость