Спишите вставляя пропущенные буквы.рядом запишите проверочные слова... выру..ка леса.фарфоровое блю.. це.картонная коро..ка.ро... кая про...ьба громоз...кий бага... пря...ка на ремне. сла...кий пиро... дер.... кий ответ. пнрвые...

Гость: Гость:

Вырубка - рубить Блюдце - блюдечко Коробка - коробочка Робкая - робок Просьба - просить Громоздкий - громоздить Багаж - в багаже, нет багажа Пряжка - пряжа( хотя сомневаюсь) Сладкий - сладость Пирог - пироги Дерзкий - дерзость Заморозки - морозить Посадка- посадил