Спишите вставляя пропущенные буквы.рядом запишите проверочные слова... выру..ка леса.фарфоровое блю.. це.картонная коро..ка.ро... кая про...ьба громоз...кий бага... пря...ка на ремне. сла...кий пиро... дер.... кий ответ. пнрвые...
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы.рядом запишите проверочные слова... выру..ка леса.фарфоровое блю.. це.картонная коро..ка.ро... кая про...ьба громоз...кий бага... пря...ка на ремне. сла...кий пиро... дер.... кий ответ. пнрвые заморо...ки поса...ка деревьев.
Ответ(ы):
Гость:
Вырубка - рубить Блюдце - блюдечко Коробка - коробочка Робкая - робок Просьба - просить Громоздкий - громоздить Багаж - в багаже, нет багажа Пряжка - пряжа( хотя сомневаюсь) Сладкий - сладость Пирог - пироги Дерзкий - дерзость Заморозки - морозить Посадка- посадил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
2 предложения, что ты делаешь, когда у тебя что-то болит? НА АНГЛИЙССКОМ НУ И ПЕРЕВ??Д ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗззззззззз только правель...
Геометрия
Ребяяяят умоляю:))))Отрезки ав и сд пересекаются в точке о так что ао=10 см,ов=5 см, со=26 см, од =13см найдите длину отрезков ас и вд если угол ав...
Английский язык
Английский язык