Спишите заголовки текста распределяя их по графам таблицы. Заголовки которые отр??жают тему текста, заголовки которые отражают основную мысль текста. Русский язык - один из самых богатейших языков мира. Русский язык. Я люблю р...

Русский язык

Спишите заголовки текста распределяя их по графам таблицы. Заголовки которые отр??жают тему текста, заголовки которые отражают основную мысль текста. Русский язык - один из самых богатейших языков мира. Русский язык. Я люблю русский язык. Язык мой - друг мой. Богатство родного языка. Почему я люблю (или не люблю) уроки русского языка. Зачем нужно изучать родной язык. Уроки русского языка

Автор: Гость