Спишите заголовки текста распределяя их по графам таблицы. Заголовки которые отр??жают тему текста, заголовки которые отражают основную мысль текста. Русский язык - один из самых богатейших языков мира. Русский язык. Я люблю р...
Русский язык
Спишите заголовки текста распределяя их по графам таблицы. Заголовки которые отр??жают тему текста, заголовки которые отражают основную мысль текста. Русский язык - один из самых богатейших языков мира. Русский язык. Я люблю русский язык. Язык мой - друг мой. Богатство родного языка. Почему я люблю (или не люблю) уроки русского языка. Зачем нужно изучать родной язык. Уроки русского языка
Ответ(ы):
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1) Русский язык 2) Русский язык - один из самых богатейших языков мира 3) Я люблю русский язык 4) Почему я люблю русский язык 5) Богатство родного языка 6) Язык мой - друг мой 7) Уроки русского языка 8) Зачем нужно изучать родной язык
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