Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получил 7 очков,за неправильный ответ с него списывали 11 очков,а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик,набрав...

Математика

Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получил 7 очков,за неправильный ответ с него списывали 11 очков,а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик,набравший 84 очка,если известно,что по крайней мере один раз он ошибся?

Автор: Гость