Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получил 7 очков,за неправильный ответ с него списывали 11 очков,а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик,набрав...

Математика
Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получил 7 очков,за неправильный ответ с него списывали 11 очков,а при отсутствии ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик,набравший 84 очка,если известно,что по крайней мере один раз он ошибся?
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Ответ: 12 верных ответов дал ученик.
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