Способы как выбратьсч и что делать если заблудился в лесу

Гость: Гость:

Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь и присядьте. Не делайте ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не паникуйте. Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается знакомый путь. Для этого:1. Вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней.2. Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки, и т.д.3. Прислушайтесь. Может быть среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает трактор, лает собака, идет поезд и т.д.4. Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево (прежде, оцените свои силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные трубы, антенны, вышки электропередач.5. Будьте уверены, что лесная дорога всегда выводит к жилью.6. Двигаясь по лесу сверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги правой и левой ноги слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу).Конечно, самое важное — взять за правило, что, прежде чем войти в лес, нужно посмотреть карту местности запомнить, с какой стороны от вас стоит солнце. Например, если оно находится справа, выходить обратно надо так, чтобы оно было слева. Ну, и конечно, не забывайте элементарные приметы: муравейники всегда располагаются с южной стороны деревьев; мох предпочитает северную сторону; годовые кольца на спиле пня с южной стороны обычно толще; Обратите внимание на деревья — их крона пышнее с южной стороны.Потеряться в лесу в начале 21 века, на самом деле — не трагедия, а редкая роскошь. И, если уж Вы заблудились, отнеситесь к этому спокойно с должной иронией и некоторым чувством юмора. Расслабьтесь, и все у Вас получится. Безвыходных ситуаций не бывает.