Способы подчинительной связи в словосочетании упражнения
Русский язык
Способы подчинительной связи в словосочетании упражнения
Ответ(ы):
Гость:
Всего существует 3 способа подчинительной связи в словосочетаниях: 1) согласование 2) управление 3) примыкание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представьте в виде смешанных чисел неправильные дроби. 17/10,15/4,18/9,10/3,64/7,13/6,30/10,8/5,13/11,19/8,16/13,11/7,7/2,14/9,131/100,14/11,7/3,...
Русский язык
Всё было в городе мертво: дома, и улицы, и пристань.Помни, что Родина - это твоя колы??ель, твой дом, очаг твоего счастья.Родина - это ласковая и т...
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за 1 рейс. Сколько тонн овощей вывезли...
Русский язык