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Спростить вираз 1)23x-23+4a+4x=
Математика
Спростить вираз 1)23x-23+4a+4x=
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Гость:
Ответ: 23x-23+4a+4x=0 27х+4а=23
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