Сраани выражения. 1)сумма чисел 16 и 8и разность чисел 16 и 10
Математика
Сраани выражения. 1)сумма чисел 16 и 8и разность чисел 16 и 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма это "+" 16+8 = 24 разность это "-" 16-10=6 Сравнение: 24 > 6
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