Сравините дробм обратив обыкновенную дробь в десятичную: 1/2и0,55; 3/25и0,15; 1/8и0,12
Математика
Сравините дробм обратив обыкновенную дробь в десятичную: 1/2и0,55; 3/25и0,15; 1/8и0,12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 и 0,55 0,5<0.55 3/25 i 0.15 0.12<0.15 1/8 i 0.12 0.125>0.12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучьи слов живых, И дышит не...
Математика
Как найти грань прямоугольного параллепипеда зная его объём- 96 кубических дециме??ров, а его две грани 8 дециметров и 6 дециметров
Русский язык
Қазақ тiлi