Сравни (a+30)*5 a*5+150
Математика
Сравни (a+30)*5 a*5+150
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+30)*5=a*5+150 Для подтверждения можно с левой части раскрыть скобки, выполнив умножение a*5+150=a*5+150
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