Докажите, что значение выражения 8^7-2^18 кратно 28.
Алгебра
Докажите, что значение выражения 8^7-2^18 кратно 28.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^7 = 2097152 2^18= 262144 2097152-262144=1835008 1835008:28=65536
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