Решить с пояснениями Катрина за 6 уроков соткала 18 тесемок, но Илза за 3 урока - 12 т??семок.Какая девочка соткала больше тесемок ?Сколько бы они соткали тесемок , если бы каждая работала 6 уроков?

Математика

Решить с пояснениями Катрина за 6 уроков соткала 18 тесемок, но Илза за 3 урока - 12 т??семок.Какая девочка соткала больше тесемок ?Сколько бы они соткали тесемок , если бы каждая работала 6 уроков?

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