Решить с пояснениями Катрина за 6 уроков соткала 18 тесемок, но Илза за 3 урока - 12 т??семок.Какая девочка соткала больше тесемок ?Сколько бы они соткали тесемок , если бы каждая работала 6 уроков?

Математика
Решить с пояснениями Катрина за 6 уроков соткала 18 тесемок, но Илза за 3 урока - 12 т??семок.Какая девочка соткала больше тесемок ?Сколько бы они соткали тесемок , если бы каждая работала 6 уроков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илза соткала больше. Катрина за 6 уроков соткала 18 тесемок,а илза соткала за 6 уроков 24 тесемок
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