Пррверочное слово к слову некрасивый
Русский язык
Пррверочное слово к слову некрасивый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некрасивый - НЕ это приставка.
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