Обычный ксерокс для офиса делает 360 копий в час мощный ксерокс делает 120 копий в ми??уту во сколько раз выше производительность второго ксерокса

Математика

Обычный ксерокс для офиса делает 360 копий в час мощный ксерокс делает 120 копий в ми??уту во сколько раз выше производительность второго ксерокса

Автор: Гость