Обычный ксерокс для офиса делает 360 копий в час мощный ксерокс делает 120 копий в ми??уту во сколько раз выше производительность второго ксерокса
Математика
Обычный ксерокс для офиса делает 360 копий в час мощный ксерокс делает 120 копий в ми??уту во сколько раз выше производительность второго ксерокса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120*60 (т.к. в 1 часе 60 минут) =7200 2) 7200/360 = 20 в 20 раз выше производительность второго ксерокса
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