В цепи последовательным соединением потребителей тока (двух ламп и резистора, обладающих одинаковыми сопротивлениями) слов тока равна 0,4 А, напряжение на резисторе 20 В. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на плюс...

Физика

В цепи последовательным соединением потребителей тока (двух ламп и резистора, обладающих одинаковыми сопротивлениями) слов тока равна 0,4 А, напряжение на резисторе 20 В. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на плюсах источника

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