В цепи последовательным соединением потребителей тока (двух ламп и резистора, обладающих одинаковыми сопротивлениями) слов тока равна 0,4 А, напряжение на резисторе 20 В. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на плюс...
Физика
В цепи последовательным соединением потребителей тока (двух ламп и резистора, обладающих одинаковыми сопротивлениями) слов тока равна 0,4 А, напряжение на резисторе 20 В. Определите общее сопротивление цепи и напряжение на плюсах источника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R(л1)=R(л2)=R U(R)=20 B I=0.4 A R=U(R)/I=20/0.4=50 OM R(ekv)=3*R=3*50=150 OM U=I*R(ekv)=0.4*150= 60 V
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