В 10- километровом забегу спортсмен добежал до отметки 9 км 150 м сколько метров ему осталось до финиша
Математика
В 10- километровом забегу спортсмен добежал до отметки 9 км 150 м сколько метров ему осталось до финиша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000-9150=850 ответ: спортсмену до финиша осталось 850 метров
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