В 10- километровом забегу спортсмен добежал до отметки 9 км 150 м сколько метров ему осталось до финиша

Математика

В 10- километровом забегу спортсмен добежал до отметки 9 км 150 м сколько метров ему осталось до финиша

Автор: Гость