Запиши текст под диктовку Озаглавь его ранним утром я возвращался с светлого озера к себе в деревню долго шла по просеке в сосновом лесу все вокруг заросло пахучими травами особенно много голосистый травы и цветов

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Запиши текст под диктовку Озаглавь его ранним утром я возвращался с светлого озера к себе в деревню долго шла по просеке в сосновом лесу все вокруг заросло пахучими травами особенно много голосистый травы и цветов

Автор: Гость