Запиши текст под диктовку Озаглавь его ранним утром я возвращался с светлого озера к себе в деревню долго шла по просеке в сосновом лесу все вокруг заросло пахучими травами особенно много голосистый травы и цветов
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Запиши текст под диктовку Озаглавь его ранним утром я возвращался с светлого озера к себе в деревню долго шла по просеке в сосновом лесу все вокруг заросло пахучими травами особенно много голосистый травы и цветов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее утро. Ранним утром я возвращалась со светлого озера, к себе в деревню. Долго шла по просеке в сосновом лесу. Все вокруг зарослопахучими травами. Особенно, много колосистый травы и цветов
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