Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев. Когда потратили 28м обоев, осталось ещ?? 20 метров. Сколько метров обоев было в каждом рулоне ?

Математика

Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев. Когда потратили 28м обоев, осталось ещ?? 20 метров. Сколько метров обоев было в каждом рулоне ?

Автор: Гость