Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев. Когда потратили 28м обоев, осталось ещ?? 20 метров. Сколько метров обоев было в каждом рулоне ?
Математика
Для ремонта квартиры купили 6 рулонов обоев. Когда потратили 28м обоев, осталось ещ?? 20 метров. Сколько метров обоев было в каждом рулоне ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+28=48 48:6=8 Ответ: по 8 метров обоев в каждом рулоне
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