Спешите слова, распределять их на группы: А) Все согласные звуки твердые Б) Все согласные звуки мягкме В) Встречаются твердые и мягкие согласные звуки. Стол, линия, кричать, такт, мельчить,течение,коромысло,парадные,кран,...

Русский язык

Спешите слова, распределять их на группы: А) Все согласные звуки твердые Б) Все согласные звуки мягкме В) Встречаются твердые и мягкие согласные звуки. Стол, линия, кричать, такт, мельчить,течение,коромысло,парадные,кран,кукушка,наряд,улица,перебежчик,стелиться,процесс,счастье,щуриться. Пожалуйста помогите:)

Автор: Гость