Спешите слова, распределять их на группы: А) Все согласные звуки твердые Б) Все согласные звуки мягкме В) Встречаются твердые и мягкие согласные звуки. Стол, линия, кричать, такт, мельчить,течение,коромысло,парадные,кран,...
Русский язык
Спешите слова, распределять их на группы: А) Все согласные звуки твердые Б) Все согласные звуки мягкме В) Встречаются твердые и мягкие согласные звуки. Стол, линия, кричать, такт, мельчить,течение,коромысло,парадные,кран,кукушка,наряд,улица,перебежчик,стелиться,процесс,счастье,щуриться. Пожалуйста помогите:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) стол , такт,коромысло,парадные, наряд, кран ,кукушка,улица,процесс Б) линия,мельчить ,течение ,стелиться,счастье,щуриться В) Кричать,перебежчик
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