Два поезда одновременно вышли на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 километра через 3 часа они встретились Какова скорость каждого поезда если известно что скорость одного из них на 5 километров ча...

Математика

Два поезда одновременно вышли на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 километра через 3 часа они встретились Какова скорость каждого поезда если известно что скорость одного из них на 5 километров час больше скорости другого

Автор: Гость