Два поезда одновременно вышли на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 километра через 3 часа они встретились Какова скорость каждого поезда если известно что скорость одного из них на 5 километров ча...
Математика
Два поезда одновременно вышли на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 километра через 3 часа они встретились Какова скорость каждого поезда если известно что скорость одного из них на 5 километров час больше скорости другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15км на столько больше прошел первый поезд чем второй 495-15=480км прошли бы поезда если бы шли со скоростью второго поезда 3+3=6ч время за которое прошел бы весь второй поезд 480:6=80км/ч скорость второго поезда 80+5=85км/ч скорость первого поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение:конфеты, которые купила мама были очень вкусными- в каком падеже стои?? словосочетание конфеты были очень вкусными?
Английский язык
Помогите пожалуйста! Нужно сочтавить 5 типов вопросов Any standard is an instrument for the state to set rules
Математика