Рабочий должен изготовить 340 деталей за 9 ч.Первые 4 часа он делал 35 деталей в час.С ??акой производительностью ему надо работать оставшееся время, чтобы сделать работу в срок?

Математика

Рабочий должен изготовить 340 деталей за 9 ч.Первые 4 часа он делал 35 деталей в час.С ??акой производительностью ему надо работать оставшееся время, чтобы сделать работу в срок?

Автор: Гость