Рабочий должен изготовить 340 деталей за 9 ч.Первые 4 часа он делал 35 деталей в час.С ??акой производительностью ему надо работать оставшееся время, чтобы сделать работу в срок?
Математика
Рабочий должен изготовить 340 деталей за 9 ч.Первые 4 часа он делал 35 деталей в час.С ??акой производительностью ему надо работать оставшееся время, чтобы сделать работу в срок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е. за 4 часа он 4*35=140 (деталей). Ему осталось 5 часов и 340-140=200 (деталей). Производительность = 5\200 = 1\40 (деталей в час) ответ: 40 деталей в час
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