Что такое соната? Ответ нужен к завтрашнему дню!
Музыка
Что такое соната? Ответ нужен к завтрашнему дню!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для камерного состава инструментов и фортепиано.
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