Что такое соната? Ответ нужен к завтрашнему дню!

Музыка
Что такое соната? Ответ нужен к завтрашнему дню!
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Автор: Гость
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Гость:
 жанр инструментальной музыки, а также  музыкальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для  камерного состава инструментов и фортепиано.
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